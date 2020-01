Circuito Viralcool Pé de Cana reunirá centenas de atletas em Castilho neste domingo

Com 450 inscritos, uma das mais bem organizadas competições do atletismo regional promete fixar Castilho como referência da Noroeste Paulista

Neste domingo (19), Castilho será o ponto de encontro de atletas paulistas e de outros estados próximos para uma das mais bem organizadas provas do atletismo já realizadas na região Noroeste de São Paulo. A 1ª etapa do Circuito Viralcool Pé de Cana começará às 6h30 com saída na Estância São João, no bairro Dezessete. A estância, que é uma das patrocinadoras do evento, é também uma das maiores produtoras de cachaça artesanal de toda a região, sendo um dos roteiros turísticos mais visitados do município.

De lá, sairão atletas de quase todas as idades e ambos os sexos, para disputar três diferentes corridas e também uma caminhada. As opções nas corridas são para percursos de 7, 14 e 21km, além da inédita corrida Kids, destinada aos pequenos atletas. Já a caminhada será de 3,8km.

Leonardo Rodrigo Duarte, líder da equipe Pé de Cana e principal organizador do evento, destaca que “todos os percursos (curto, médio e longo) e também a caminhada ocorrerão em trechos predominantemente de terra com pequenos trajetos no asfalto. Estes curtos trajetos não possuem mais do que 1km e estão concentrados na largada e chegada das etapas dentro da cidade”.

PREMIAÇÃO

A competição terá premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas que, reunidas, transformam-se numa mandala. A premiação em dinheiro será dada aos melhores do campeonato e acontecerá somente após o término da 5ª etapa, após apuração dos resultados.

“É importante frisar que não haverá premiação em dinheiro nas etapas isoladas. A premiação contemplará os cinco primeiros na classificação geral e também os três primeiros em cada faixa etária, no masculino e no feminino, seguindo a ordem de classificação”, explica Leonardo.

Outro detalhe interessante nesta competição é que haverão duas classificações distintas, sendo uma delas na geral e outra por faixa etária. Independente disso, os atletas pontuarão em ambas e aqueles que estiverem entre os cinco primeiros na classificação geral não recebem premiação cumulativa na classificação por faixa etária.

“A classificação será uma só para as três distâncias (curta, média e longa). Quanto maior for a distância percorrida pelo atleta, maior será a sua pontuação. Além disso, quanto mais etapas forem concluídas, maior a bonificação no final”, acrescenta o organizador.

As inscrições serão realizadas etapa por etapa e a liberação para a inscrição na etapa seguinte, só acontecerá após o término da vigente.

MANDALA

Conforme dito pouco antes, ao concluir cada etapa, os atletas receberão uma medalha alusiva à mesma. Como são cinco etapas, cada competidor poderá colecionar cinco medalhas que são referência a materiais da coleta seletiva: papel, plástico, vidro, metal e orgânicos. Encerrado o circuito, o atleta que tiver conquistado as cinco medalhas pode reuni-las, transformando-as em uma mandala. Pensando naqueles que não conseguirem completar todas as etapas do circuito mas desejarem ter a mandala para guardar como recordação, Leonardo já avisou que está aberta a opção de compra tanto das medalhas faltantes quanto do suporte da mandala.

TROFÉUS

Em cada uma das cinco etapas serão distribuídos um total de 233 troféus, sendo 30 deles na classificação geral, 198 nas faixas etárias que são divididas de cinco em cinco anos e os 05 restantes serão atribuídos às maiores equipes. Em mais uma demonstração de criatividade e competência, os organizadores criaram troféus personalizados e diferentes para cada uma das etapas.

“Na última etapa, o atleta poderá levar pra casa até três troféus: um pela classificação na etapa, outro pela classificação no campeonato e, em terceiro, o suporte para a mandala, que será um troféu especial para aqueles que concluírem todas as etapas”, destaca Leonardo.

TRAJETOS

Outra preocupação dos organizadores é quanto à segurança dos atletas. Neste quesito, Leonardo assegura que nenhum animal selvagem perigoso irá surpreender os competidores, já que eles não são comuns nos trajetos traçados. Além disso, todos os percursos são considerados relativamente planos, não apresentando grandes dificuldades de transposição. Esclarecendo outra dúvida comum para os competidores, o organizador diz que apesar dos percursos serem praticamente todos em terra batida, não é necessário utilizar tênis de trilha.

“Aquele seu tênis velhinho, de asfalto, dá conta do recado”, garante.

ALOJAMENTO

Outra preocupação dos organizadores é com a comodidade de atletas e equipes que vierem de grandes distâncias para participar da competição. Para estes, a prefeitura de Castilho cedeu espaço em uma escola municipal localizada na área central do município para acomodar os competidores. Deste modo, eles poderão chegar com alguma antecedência e ter uma boa noite de repouso antes de encarar as etapas no dia seguinte.

OUTROS DETALHES

Nos quesitos criatividade e excelência na organização, a Equipe Pé de Cana superou todas as expectativas. Além dos prêmios, sistema classificatório diversificado, trajetos escolhidos à dedo e boas lembranças da competição e reencontro com os amigos, os competidores também levarão consigo um Kit Atleta composto por camiseta, viseira, cachaça, rapadura e, é claro, as medalhas. Pensando na comodidade dos esportistas, a entrega destes kits acontecerá em três datas e também três cidades diferentes:

17/01 – Três Lagoas-MS, no Chopp Germânia

18/01 – Andradina, no Oeste Plaza Shopping, e,

19/01 – Castilho, na arena da prova

Durante toda a competição, a hidratação será garantida com água, isotônico, caldo de cana, cachaça e chopp. Para repor as energias gastas em cada percurso, serão oferecidos aos competidores rapadura, picolés, açaí, biscoito água e sal, paçoca e frutas.

E se você acha que as novidades acabam por aí, está enganado. Leonardo ainda antecipou que os atletas também concorrerão ao sorteio de uma bicicleta e vários outros brindes. Detalhe: não se trata de uma bicicleta comum. Esta será uma First toda invocada, com aro 29 e suspensão, numa cortesia da Bike Shop Winner.

Como uma meia maratona em pleno canavial pode ser demorada, tanto aqueles que correm quanto os que aguardam na torcida, serão animados pela banda castilhense Frutos de Jah, cujo repertório variado e destinado a todos os gostos musicais animou o primeiro evento organizado pela equipe Pé de Cana em 2017: a Corrida do “Benê”.

Dito tudo isso, se você não fez a sua inscrição para uma das provas mais importantes do atletismo regional esperando a reta final para confirmar participação, temos uma péssima notícia: As inscrições já se esgotaram!

“Atingimos as 420 vagas que haviam disponíveis para a corrida, mais 30 para a caminhada. Portanto, a participação agora é apenas para assistir e torcer. Enquanto isso, comece os preparativos para competir no próximo evento, pois certamente ainda teremos muito mais pela frente”, convida Leonardo.