Campeonato de Férias de Futsal começa hoje, às 19h30, com dois jogos

A edição 2020 do Campeonato de Férias de Futsal castilhense começa nesta noite de hoje (13) reunindo 13 equipes com os melhores atletas do município. Divididos em duas chaves, todos os times irão se enfrentar dentro dos próprios grupos ao longo desta primeira fase. Como a quantidade de elencos inscritos é ímpar, 07 deles ficaram na chave “A” e o restante na “B”.

De acordo com o sorteio, os grupos foram definidos dessa forma: Chave “A”: Espeto João/Auto Elétrica Flash; Mão Negra/Mercado Alvorada; Boné Brasil Futsal; São Bento; Amigos do Nova/Luizinho Três Barras; Mão Negra e Magnatas/Alvorada. Já a Chave “B” reúne: União F.C.; Faceiros F.C.; Viralatas 10; M.E.C.; JCVA/Conveniência Lopes e Zero 18 E.C..

NOVIDADE

Uma das novidades anunciada ainda na semana passada pela Comissão Municipal de Esportes de Castilho, é que neste ano os jogos do Campeonato de Férias “Dorizete Evangelista da Silva” (Dorim), serão transmitidos online. Portanto, caso você não possa ir ao Ginásio Jorge Franco por qualquer motivo, não precisa ficar aguardando a divulgação do resultado das partidas. Basta acessar o link https://www.facebook.com/interativaesportescastilho/ e acompanhar cada lance dos jogos.

CONFRONTOS

Os primeiros embates nesta abertura da competição mais importante do município, ocorrerão com início às 19h30, quando o time Espetinho do João/Auto Elétrica Flash enfrentará o Mão Negra. Logo em seguida será a vez do Mão Negra/Alvorada confrontar o Amigos do Nova/Luizinho Três Barras na segunda partida desta primeira rodada.

Amanhã (terça-feira, 14), jogarão União FC x Zero 18 E.C às 19h30 e, em seguida, Faceiros F.C. x JCVA Semi Jóias/Conveniência Lopes. Na quarta (15), entram na quadra o Boné Brasil x São Bento no primeiro jogo e Magnatas/Alvorada x Amigos do Nova/Luizinho Três Barras no segundo.

Na quinta (16) será a vez do Vira Latas 10 abrir a rodada contra o M.E.C. enquanto o JCVA Semi Jóias/Conveniência Lopes aguarda pelo seu segundo desafio nesta primeira fase, agora enfrentando o União F.C..

Na sexta e última rodada desta primeira semana, o Espetinho do João/Auto Elétrica Flash retorna à quadra enfrentando o São Bento. Em seguida será a vez do Mão Negra/Mercado Alvorada enfrentar o Boné Brasil Futsal.