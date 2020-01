Polícia Rodoviária completa 72 anos e anuncia operação Rodovia Mais Segura

Fiscalização começou às 00h de hoje e termina às 23h nos mais de 22 mil km da malha rodoviária estadual

O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) do Estado de São Paulo completa 72 anos de existência amanhã (sábado, 10 de janeiro). Com uma representativa carga de relevantes serviços prestados aos paulistas, o órgão de execução da Polícia Militar do Estado de São Paulo aproveitou a oportunidade para anunciar que estará realizando desde às 0h até as 23h59 desse dia 10 (sexta-feira), a Operação “RODOVIA MAIS SEGURA”, nos mais de 22.000 km da malha rodoviária estadual.

A ação está alinhada tanto ao programa Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade, quanto ao Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária 2011-2020 (ONU).

De acordo com a Nota à Imprensa divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Comando De Policiamento Rodoviário, a atuação tem o objetivo de sedimentar um trânsito cada vez mais seguro, consciente e humanizado. Para tanto, diuturnamente, o Policiamento Rodoviário tem intensificado Operações de Fiscalização de Trânsito em todo o Estado.

Este trabalho é realizado verificando, principalmente, o excesso de velocidade, a embriaguez na condução dos veículos, as ultrapassagens proibidas, o uso de cintos de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, o uso do celular (smartphone) ao volante, além do uso de capacetes por motociclistas.

Além disso, as ações englobam cuidados igualmente importantes em outras questões que envolvem as normas de trânsito e contribuem, desta forma, com a redução de mortes no trânsito, conforme preconizado pela ONU.

EFETIVO E EQUIPAMENTOS

O Policiamento Rodoviário potencializará a ação ostensiva, com objetivo de atuar de forma estratégica em locais conforme o volume de tráfego e índices de vulnerabilidade. Somente nas rodovias, serão em média 2.103 homens e mulheres empregados de forma estratégica em toda malha viária, em diversos pontos de fiscalizações.

No total, a Polícia Militar do Estado de São Paulo empenhará um efetivo médio de 21 mil Policiais Militares, englobando todas as suas modalidades de policiamento ostensivo, na preservação da ordem pública.