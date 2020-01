Governo de SP libera R$ 1 bilhão para beneficiar escolas

2020 começa com entrega antecipada do kit escolar, aquisição de novo mobiliário e obras em 754 unidades da rede estadual

O Governador João Doria e o Secretário de Estado da Educação Rossieli Soares anunciaram nesta quinta-feira (9) a liberação de R$ 1 bilhão em um pacote de melhorias para escolas da rede estadual de São Paulo. Do total, R$ 630 milhões já foram repassados via programa Dinheiro Direto na Escola para atender demandas essenciais de 5.004 unidades escolares.

O anúncio foi feito durante visita às obras da escola estadual Professor José Maria Reys, na capital paulista. Ao todo, 754 prédios passam por reparos durante o período de férias, com investimento que ultrapassa os R$ 77 milhões.

“Esta escola faz parte de um pacote de 754 unidades que serão totalmente reformadas este ano. O objetivo é terminar 2022 com todas as escolas que necessitem, reformadas, além, é claro, dos acabamentos e manutenção que têm que ser realizados rotineiramente”, declarou Doria.

Pelo menos 400 escolas terão direito a recursos para reformas em telhados e calhas. A expectativa é que todos os serviços sejam concluídos até o início do ano letivo, em 3 de fevereiro.

No início de 2020, R$ 630 milhões já foram depositados nas contas das Associações de Pais e Mestres de 5.004 escolas que já aderiram ao programa. O objetivo é garantir que serviços de manutenção e reparos sejam feitos de forma mais ágil e sem burocracia.

Das 754 obras em andamento, 70 são consideradas prioritárias e integram o programa Escola + Bonita. São obras de mais complexidade e que contam com prazos de conclusão entre 90 e 270 dias. Outras 284 escolas vão receber obras emergenciais com conclusão prevista entre 60 e 120 dias.

Equipamentos novos

O Governo de São Paulo também anunciou a aquisição de mais de 700 mil peças de mobiliário para equipar 49,3 mil salas de aula e ambientes pedagógicos de 3,4 mil escolas da rede estadual.

O investimento de mais de R$ 200 milhões contempla itens como armários, conjuntos de alunos e professores, quadros brancos e ventiladores. O mobiliário pode substituir materiais danificados ou antiquados e também atender novas unidades escolares.

Material escolar

Sob investimento de R$ 94,3 milhões, todas as unidades da capital e da região da Grande São Paulo receberão kits escolares antes de 3 de fevereiro. No interior e litoral, a expectativa é que todas as escolas recebam os kits até 13 de fevereiro.

A entrega antecipada já foi feita em escolas na capital que atendem alunos dos anos finais do ensino fundamental.

“O início do ano letivo é um momento muito importante do retorno de mais de 3,5 milhões de estudantes às escolas. Ter esse momento organizado e planejado é fundamental para as equipes das escolas e principalmente, para nossos alunos”, disse o Secretário de Educação.

O conteúdo do kit varia de acordo com cada ciclo. Para os anos iniciais do ensino fundamental, o pacote inclui 29 itens como apontador, borracha, cadernos, canetas, lápis, gizes de cera, régua, lápis de cor e cola branca. Já para os alunos dos anos finais do ensino fundamental são 30 itens. Estudantes do ensino médio recebem um kit com 25 itens.