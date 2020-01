Secretaria de Educação anuncia abertura de inscrições para Bolsas de Estudos 2020

A Prefeitura de Castilho confirmou na tarde desta quarta-feira (8) a manutenção da política social de concessão de Bolsas de Estudos para cursos técnico profissionalizantes neste ano de 2020.

A notícia dá continuidade a uma tradição que, segundo os registros públicos disponíveis no site da Câmara Municipal de Castilho, começou há 54 anos: em 1965, através da Lei Ordinária nº 103/65, que instituiu o primeiro regime de concessão para o Colégio Comercial de Castilho.

Desde então, outras 09 Leis foram criadas para adequar o regime de concessão às novas realidades educacionais do município e região. Em comum, estas leis possuem uma regra básica: é destinada a alunos comprovadamente carentes.

PRAZOS e LOCAL – Os interessados na concessão deste ano terão uma semana de prazo para efetuar as inscrições que ocorrerão entre os próximos dias 27 e 31 de janeiro. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, devem ser ofertadas aproximadamente 50 bolsas.

“Estamos divulgando com bastante antecedência para que os alunos possam já providenciar os documentos. Muitos deixam para a última hora e depois acabam não tendo tempo suficiente para reunir toda documentação”, alertou a prefeita Fátima Nascimento.

As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal de Educação – localizada no CIEC (Centro Integrado de Educação e Cultura), no período da manhã entre 8h e 11h; e também no período da tarde entre 14 e 17h.

DOCUMENTOS – Os documentos necessários para concorrer às bolsas em curso de nível técnico são:

Atestado de matrícula;

Xerox do histórico escolar;

Xerox do boletim (caso já esteja cursando);

Xerox do RG, CPF e Título de Eleitor;

Xerox da Certidão de Casamento;

Xerox da Certidão de Nascimento dos filhos;

Xerox de documentos das pessoas que residam na casa;

Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone) do mês de janeiro 2020;

Xerox da carteirinha do CIS (Posto de Saúde);

Xerox do recibo de aluguel (caso pague aluguel), Prestação (caso a casa seja financiada);

Atestado de trabalho com firma reconhecida (caso trabalhe);

Xerox do comprovante de renda (holerite); se for renda de aposentado trazer Xerox do cartão e extrato do INSS;

Procuração com firma reconhecida (caso faça inscrição para terceiros); e,

01 foto 3×4.