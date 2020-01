Parceria entre Governo de Andradina e Raízen recebe currículos na próxima 4ª

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da Prefeitura de Andradina, em parceria com a empresa Raízen, auxiliará na contratação de profissionais para diferentes funções.

Um cadastro geral será feito no próximo dia 15 de janeiro (quarta-feira), das 9h às 15h. Os interessados devem levar o currículo impresso na Universidade Virtual de São Paulo (Antigo prédio do Sesi), situado na Rua Humberto de Campos, nº 229.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, localizada à Rua José Augusto de Carvalho, número 1.173, em frente à Prefeitura. Atendimento das 8h às 17h e telefone (18) 3723-7730.

Existe a possibilidade também do cadastro do currículo pelo endereço eletrônico https://vagas.raizen.com.br/safra.

OUTROS SERVIÇOS – O Governo de Andradina oferece o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e o Emprega Andradina unificados na Secretaria de Desenvolvimento. O PAT oferece, além de vagas de emprego regionais com cadastramento presencial, serviços como emissão de primeira e segunda via de carteira de trabalho e entrada no seguro-desemprego.

O Emprega Andradina é uma plataforma online responsável pela intermediação de mão de obra integrando a demanda das empresas aos trabalhadores do município. Tanto empresa como trabalhador podem cadastrar seus dados no link “Emprega Andradina” no site oficial do Município www.andradina.sp.gov.br.

[Fonte: Secom/Prefeitura]