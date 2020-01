Tamiko incentiva projeto fotográfico andradinense selecionado no PROAC com mostra no Centro Cultural

Exposição percorrerá várias outras cidades da região, alcançando público total estimado em 500 mil visitantes

A Secretaria de Cultura do Governo de Andradina realizará no próximo dia 23, às 19h30, na pinacoteca do Centro Cultural, o lançamento da exposição do projeto Mostra Fotográfica “Rios e Lagos Paulistas: Cores e vida sob a arte da Fotografia”, selecionado pelo Programa de Ação Cultural – PROAC – “Concurso de Apoio a Projetos de Produção de Exposições Inéditas de Artes Visuais no Estado de São Paulo”.

A prefeita Tamiko Inoue recebeu o repórter fotográfico Moisés Eustáquio de Oliveira, autor do projeto, que visa divulgar as belezas naturais de rios e lagos do interior paulista e reuniu 50 fotografias inéditas que ficarão expostas até o dia 31 deste mês.

“É muito interessante que a população tenha acesso a toda a riqueza de recursos naturais que nossa região tem. Esta é uma oportunidade de ver de perto as cores e a vida nas margens dos rios Tietê, Paraná, do Peixe, São José dos Dourados e o Aguapeí (Feio), onde se encontra animais como o cervo-do-pantanal no estado de São Paulo”, comentou Tamiko.

Para a secretária de Cultura, Marinalva Pereira, o Governo Municipal tem se empenhado em proporcionar atividades culturais variadas para o público de todas as idades:

“Tivemos um teatro incrível para fechar o ano. Estamos com Projeto NASCE trabalhando intensamente e abriremos a pinacoteca com esta mostra fotográfica que trará um show de imagens, aproveitamos para convidar a todos”.

CIRCUITO REGIONAL

De acordo com Moisés, a mostra também será exibida nas cidades de Castilho, Ilha Solteira, Itapura, Panorama, Pereira Barreto, Presidente Epitácio, Santa Fé do Sul, Sud Mennucci e Valparaíso. As exposições terão duração de 10 a 15 dias em cada localidade. Também esteve presente o assessor, Fernando Magno, que participou da elaboração do projeto.

[Fonte: Secom/Prefeitura]