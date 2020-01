Psicóloga Cida Figueiredo se aposenta na Prefeitura de Castilho

Aos 62 anos de idade, a psicóloga APARECIDA FIGUEIREDO cumpre nessa quarta-feira, 08, o último dia de atividades em sua longa carreira como servidora pública da Prefeitura de Castilho.

Durante todo este período, Cida participou ativamente das principais campanhas de Saúde Pública, proferiu dezenas de palestras nas redes municipal e estadual de ensino, bem como para outros profissionais da área de Saúde e também educadores. Ajudou a criar grupos de auto-conhecimento e os muito bem sucedidos cursos de gestantes e de combate ao tabagismo. Além disso, ouviu, orientou e aconselhou centenas de crianças, adultos e idosos em suas consultas realizadas no Centro Integrado de Saúde.

Com a merecida aposentadoria, Cida Figueiredo deixará uma lacuna difícil de ser preenchida no campo do atendimento psicológico oferecido pela Prefeitura Municipal. Mas, como dito, trata-se de uma aposentadoria merecida e conquistada com muito carinho e dedicação. E é em homenagem a esta alegria contagiante e competência profissional que nossa redação se une ao funcionalismo público de todos os setores e também aos pacientes atendidos por ela ao longo deste período para agradecer os serviços prestados e desejar-lhe uma aposentadoria confortável e tranquila. Parabéns, CIDA FIGUEIREDO, e nosso muitíssimo obrigado!!!