Natal Solidário da igreja Koinonia alegra final do ano de centenas de famílias

A ação social “Natal Solidário” realizada pela igreja Koinonia Church, de Andradina, foi um enorme sucesso, graças às contribuições de centenas de voluntários mobilizados para tornar as festividades de final de ano mais alegres.

O objetivo central da campanha era servir as famílias vulneráveis da cidade de Andradina com a doação de um panetone, ação essa que ocorreu na semana do Natal.

“Nosso foco era levar um pouco de amor às pessoas no final do ano. Nossa ação contou com vários colaboradores da igreja e de fora dela. Foram arrecadados o valor em dinheiro que deu pra comprar 1.200 panetones e servir as famílias”, relatou Marcos Elias Pereira, pastor presidente do ministério Koinonia Church, de Andradina, em entrevista ao PORTAL CASTILHO.

Conforme o planejado, os panetones foram entregues em vários bairros da cidade no final de semana que antecedeu o Natal.

“Ficamos impressionados com vários relatos de pessoas que disseram ‘o que é um panetone? Nunca ouvi falar’; ou outros relatos como ‘eu não tinha pão pra comer e vocês chegaram na hora certa’. Tudo isso nos faz acreditar que vale a pena nos mobilizarmos e crescermos ainda mais nas ações sociais realizadas pela igreja de Cristo Jesus na cidade”, informou Marcos, ainda sensibilizado com as reações populares durante a campanha.

O sucesso desta nova iniciativa da comunidade Koinonia Church e a colaboração voluntária de várias pessoas que não partilham das mesmas crenças mas carregam consigo a solidariedade ao próximo como missão e obrigação do ser humano consciente, renova as energias dos fieis para que outros projetos semelhantes sejam colocados em prática.

“Obrigado a todos que contribuíram e em breve teremos outras ações que sirvam às pessoas de nossa cidade”, finalizou Marcos.

Saiba mais

►KOINONIA é uma palavra de origem grega e significa “comunhão”. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus.◄

“O SERVIR significa SER+IR. Entendemos que, como igreja de Jesus Cristo, precisamos Ser e depois Ir até as pessoas e servi-las como Cristo o fez. Nosso DNA missional é de servir nossa cidade e as pessoas que aqui habitam”, explicou Marcos em sua primeira entrevista à nossa reportagem, quando apresentou os projetos do grupo e alguns fundamentos de sua religião.

Ainda naquela oportunidade, o líder espiritual ressaltou que não é preciso fazer parte desta comunidade religiosa para praticar a solidariedade. Qualquer pessoa que queira contribuir com as ações sociais do projeto SERVIR podem entrar em contato com o Pastor Marcos através da página da igreja no Facebook: https://www.facebook.com/koinoniaachurch/ ou pelo Fone/Whats 18 99671-8262.

Confira outras imagens e também um vídeo institucional produzido pela Koinonia Church para lembrar mais uma de suas ações solidárias: