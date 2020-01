Fátima anuncia investimento de R$ 260 mil na pavimentação de ruas do Laranjeiras

A assessoria de Comunicação da prefeita Fátima Nascimento anunciou ontem (terça, 7) que ela acaba de assinar um convênio de R$ 258.300,00 mil junto ao Governo Federal para pavimentação de mais duas ruas do bairro Laranjeiras. Ela esteve acompanhada pelo engenheiro Willian Calestini durante assinatura do documento.

“São ruas de acesso ao novo bairro que está em fase final de construção, via CDHU. Em breve serão abertas as inscrições e logo em seguida sorteio de aproximadamente 100 casas populares que já estão quase prontas. Assim que o novo bairro for inaugurado, já estará com sua pavimentação integrada ao Laranjeiras”, anunciou Fátima.

RUAS BENEFICIADAS

As duas ruas a serem asfaltadas por meio desse convênio recém assinado são a Marte (no trecho entre as ruas Tietê e Humberto de Campos) e a Humberto de Campos (no trecho compreendido entre as ruas Júlio Honório Alves e Moisés Garcia de Araújo). Além da pavimentação, as referidas ruas receberão calçadas e guias de sarjetas no trecho a ser pavimentado.

Dos quase R$ 260 mil do convênio, a maior parte competirá ao Governo Federal (R$ 248.500,00), via emenda parlamentar do Deputado Federal Fausto Pinato. A contrapartida do Município será de apenas R$ 10.000,00.