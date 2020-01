Resultado das matrículas para escolas estaduais já pode ser consultado

Caso não sejam transferidos, os estudantes continuarão a estudar na unidade de ensino onde estão atualmente matriculados. Todos eles, entretanto, têm a matrícula garantida para o ano letivo de 2020. O próximo ano letivo começa no dia 3 de fevereiro , com encerramento previsto para 23 de dezembro.

Para fazer inscrição de transferência, é necessário apresentar o documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência. O resultado do pedido de transferência será divulgado a partir de 13 de janeiro.