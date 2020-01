Ex-candidato a vereador em MS é preso por tráfico de drogas em Bauru

O caso foi registrado na noite do dia 25 de dezembro, quando o ex-candidato tentou se esconder em uma loja de conveniência ao ver os policiais no local. Ao ser abordado, ele disse que aguardava um ônibus de excursão para uma festa rave. O ex-candidato e outro homem que o acompanhava passaram por revista.

Os principais veículos de comunicação do Mato Grosso do Sul divulgaram ontem que um ex-candidato a vereador e atual assessor superior da Educação na prefeitura de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, foi preso por tráfico de drogas na cidade de Bauru (SP). Com ele, a Polícia Militar apreendeu R$ 1,5 mil em dinheiro, celular e porções de drogas.