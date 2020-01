Samsung apresenta monitores gamers ultracurvos com suporte a 240 Hz

Curvatura tenta tornar mais confortável o uso de telas grandes, replicando o campo de visão dos olhos humanos

Além dos novos Galaxy Lite, a Samsung decidiu anunciar antes da CES uma nova família de monitores voltados para jogos, que agora fazem parte da linha Odyssey, que reúne os produtos para PC gaming da companhia. Os modelos deste ano se destacam pelo quão acentuada é a curvatura das telas.

São três monitores: o CTG9 conta com uma tela de 49 polegadas, enquanto os aparelhos CTG7 têm 27 e 32 polegadas. Eles dobram a taxa de atualização de seus antecessores, alcançando até 240 Hz e apenas 1 milissegundo de tempo de resposta. Eles também suportam G-Sync, que estava ausente nos modelos anteriores, em adição ao FreeSync 2.

Mas o que realmente chama a atenção imediatamente é o quão aguda é a curvatura dos monitores, de 1000R, enquanto outros monitores da companhia tinham apenas 1500R e 1800R. A Samsung aposta que a curvatura otimiza a tela para o campo de visão natural do ser humano, o que é necessário para monitores muito grandes, que tendem a ficar mais perto do rosto do usuário, ao contrário de televisores.

O maior monitor da família, o G9, tem uma resolução de 5120×1440. Isso significa que ele tem uma proporção de tela de 32:9, fazendo com que, na prática, ele seja equivalente a colocar lado a lado dois monitores em uma proporção convencional de 16:9. Com suas 49 polegadas, o monitor é similar a duas telas de 27 polegadas. Já os modelos G7 utilizam uma resolução mais convencional de 2.560×1.440. Ambos contam com a tecnologia QLED, utilizada pela Samsung em suas TVs mais avançadas.

Até o momento, a Samsung não anunciou preço, nem quando pretende colocar os novos monitores no mercado. É aguardar a CES, que começa na semana que vem, para saber mais detalhes.

