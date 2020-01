Inscrições para o Campeonato de Férias “Dorim” terminam amanhã

Competição começa na próxima segunda. Até as 14h de hoje (06), 16 equipes haviam retirado as fichas de inscrição na secretaria do Ginásio de Esportes “Jorge Franco”

Os atletas castilhenses interessados em disputar a maior competição esportiva do município em todos os anos, devem se apressar, pois o prazo está acabando. Segundo o Desporto da prefeitura de Castilho, as inscrições para a edição 2020 do tradicional Campeonato de Férias “Dorizete Evangelista da Silva”, terminarão às 17h de amanhã – terça-feira, 07.

De acordo com o setor, até as 14h de hoje (segunda, 06), 16 dirigentes de equipes já haviam retirado as fichas de inscrição. A expectativa é que o campeonato reúna entre 200 e 300 atletas na competição mais acirrada do calendário municipal do futsal castilhense.

PRAZOS

O campeonato que homenageia o “Dorim” – comerciante, esportista e um dos maiores incentivadores do futebol no município, teve suas inscrições abertas no dia 25 de novembro e o prazo final para retirada das fichas foi às 17h do dia 20 de dezembro.

Após serem confirmadas as equipes participantes do Campeonato 2020, a Comissão Municipal de Esportes (CME) realizará nesta quinta-feira (09) a reunião para sorteio das chaves.

As disputas começarão, de fato, na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, com o jogo inaugural previsto para as 19h. Segundo a CME, a projeção inicial é que os jogos ocorram de segunda à sexta-feira, sempre com duas partidas marcadas para as 19h30 e 20h30. Tanto a data do encerramento quanto a possibilidade de haver jogos também aos sábados, só serão determinados após ser confirmada a quantidade de equipes que competirão pelo título deste ano.

FIQUE ATENTO

Outros detalhes importantes ressaltados pela Comissão Municipal de Esportes de é que cada equipe poderá inscrever, no máximo, 14 atletas. Todos eles devem “morar, trabalhar ou votar no município há, pelo menos, 06 meses”, de acordo com o regulamento da competição.

PREMIAÇÃO

As equipes inscritas no Campeonato deste ano concorrem aos troféus reservados apenas ao Campeão, Vice e 3º colocado na disputa, já que a nova regra não contempla o 4º colocado como nos anos anteriores. Outra mudança significativa é que a final será realizada apenas entre os dois times que mais se destacarem e somarem pontos ao longo de cada rodada. O terceiro colocado será, automaticamente “puxado” pelo Campeão da competição. Além deles, também receberão troféus o Artilheiro, a Defesa Menos Vazada, Atleta Destaque e a Equipe Mais Disciplinada. Importante frisar que outros prêmios podem ser acrescentados no decorrer da competição, já que a CME continua aberta a novas parcerias com a iniciativa privada.

NO ANO PASSADO

A edição 2019 do Campeonato de Férias reuniu 14 equipes, mobilizando um total de 220 atletas que agitaram a quadra do ginásio “Jorge Franco” de 07 de janeiro a 09 de fevereiro, quando o Flash Auto Elétrica/BIM Engenharia ergueu a taça de campeão após derrotar o Rancho Três Irmãos.