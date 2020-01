Ambulatório Psicossocial completa um ano de existência

Apesar de sua finalidade ser ainda pouco conhecida pela população, cerca de 6mil pacientes já utilizaram serviços psicológicos oferecidos

Neste mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Castilho inicia mais uma campanha preventiva em favor à saúde mental e emocional da população. Batizada com o nome de “Janeiro Branco”, a campanha também marca o primeiro ano de atividade do Ambulatório Psicossocial.

Localizado na rua Tufik Abbud (próximo ao Parquinho), o Ambulatório reúne uma equipe multidisciplinar que presta atendimento contínuo de segunda à sexta-feira, sempre das 07 às 11h e das 13 às 17h (exceto em feriados).

Sob o comando do médico dr. Marcelo Herreiros, que também é o diretor clínico da Secretaria Municipal de Saúde, a equipe possui a função de atender todos os pacientes do município que enfrentam qualquer tipo de problema relacionado à saúde mental e emocional. Por isso, possui atendimento psicológico, psiquiátrico, terapias, assistente social, enfermagem e oficinas artesanais que auxiliam no processo curativo destes pacientes oferecendo atividades que aliviam o estresse cotidiano e os ajudam a lidar melhor com seus respectivos problemas.

Segundo a secretária de Saúde, Janini Nascimento, ao longo do ano passado, foram oferecidas oficinas artesanais com a assistente social Marlene e também com a artesã Isabela. Durante estas atividades, os pacientes aprenderam a produzir diversas caixas decorativas, tiveram aulas de tricô e aprenderam a criar belas guirlandas que enfeitaram grande parte dos departamentos da Prefeitura durante as festas de final de ano.

Este tipo de terapia ocupacional permite aos pacientes recuperar parte da autoestima num processo acompanhado de perto pelos demais profissionais, que mantém a troca constante de informações sobre a evolução de cada caso, visando adequá-lo, sempre que necessário, buscando obter os melhores resultados possíveis na recuperação de cada pessoa assistida.

Atendimentos

O balanço geral das atividades desenvolvidas no Ambulatório Psicossocial durante o ano passado ainda não foi finalizado, mas segundo Janini, os números preliminares indicam que apesar de muitos ainda desconhecerem os vários serviços disponíveis no local, a quantidade de atendimentos é bastante elevada.

De acordo com estes números preliminares, só os atendimentos psiquiátricos ultrapassaram a casa de 2000 assistências. Além disso, estima-se em aproximadamente 6000 atendimentos psicológicos e outros 6000 atendimentos de enfermagem prestados no decorrer de 2019. Janini ressalta ainda, que pelo menos 10 internações para reabilitação e tratamento resultaram das avaliações feitas pela equipe multidisciplinar.

Meta

Apesar dos resultados considerados mais do que satisfatórios, a prefeita Fátima Nascimento deixou claro que quer expandir o alcance preventivo e curativo do Ambulatório Psicossocial.

“Quando o cidadão não está bem consigo mesmo do ponto de vista psicológico e emocional, isso acaba afetando todo o círculo familiar e de trabalho. Por isso, determinei que a equipe estude novas estratégias para alcançar aqueles que precisam de socorro e ainda não sabem a quem e onde recorrer em busca de ajuda”, afirmou Fátima.

Por conta desta nova meta de trabalho atribuída pela prefeita, Janini informou à nossa redação que já está firmando uma nova parceria com a SASC – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, visando promover novas oficinas artesanais.

Outra estratégia anunciada é que neste ano de 2020, o grupo de Tabagismo também será integrado à equipe de Saúde e Terapia Comunitária do Ambulatório Psicossocial.

“Nosso maior objetivo neste ano é divulgar o acesso à Saúde Mental e Emocional e promover a ampliação do atendimento psiquiátrico, mantendo a qualidade do atendimento que tivemos em todo ano de 2019”, finalizou Janini.

Como parte destas novas propostas e desafios, o Ambulatório Psicossocial decidiu divulgar o número de telefone da recepção para que os cidadãos que ainda possuem dúvidas sobre os tipos de casos atendidos pela instituição, possam procurar ajuda profissional: 3741-0707.