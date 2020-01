POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO PROCURADO PELA JUSTIÇA EM CASTILHO

Na noite desta quinta-feira (02), Policiais Militares, durante o patrulhamento pela área central de Castilho, depararam com um indivíduo em atitude suspeita que foi de imediato abordado.

Durante a pesquisa via COPOM foi constatado que havia contra C. B. M., morador de Castilho, um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara do Foro de Andradina no dia 03/12/2019, com pena de 5 anos e 10 meses no regime fechado pelo Delito Cometido ART. 33 da Lei 11.340/06 SISNAD. (Tráfico de Entorpecentes).

Durante a condução e apresentação da ocorrência se fez necessário a utilização de algemas, pois C., após tomar ciência do tal mandado, fez menção de evadir-se.

Ocorrência apresentada na Delegacia Seccional de Andradina onde o Delegado elaborou o Bopc de Captura de Procurado, encaminhando o indiciado à Cadeia Pública de Pereira Barreto.