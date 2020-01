Governo disponibiliza aplicativos ligados à segurança pública

É possível realizar serviços vinculados aos órgãos de segurança pública digitalmente, de maneira remota e em tempo real. Para isso, o primeiro passo é fazer o download do aplicativo “SP Serviços”, uma central que reúne dezenas de ferramentas do Governo do Estado.

Os aplicativos reunidos no “SP Serviços” englobam também os dedicados à segurança pública, como por exemplo o app “SSP Unidades Policiais”, que facilita a localização de unidades policiais como delegacias, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Rodoviária e IML.

Também integra o app “Bombeiros SP”, que permite verificar, via QR COde, se a licença de segurança contra incêndios concedida pelo Corpo de Bombeiros para uma edificação está sendo utilizada dentro das condições aprovadas.

Outro app relativo à segurança é o “Atestado de Antecedentes”, que permite que o cidadão emita o atestado, no próprio celular, por meio de QR Code. O aplicativo também possibilita que o interessado possa verificar a autenticidade de um atestado já emitido.

Demais serviços

Além da segurança, outros setores também integram a gama de apps do Governo. Poupa Tempo, Detran, CPTM, Sabesp, EMTU, Procon e Metrô são outros órgãos que oferecem alguns serviços de maneira digital.

O aplicativo “SP Serviços” está disponível para usuários dos principais sistemas operacionais existentes no mercado, inclusive Android e iOS.

O “SP Serviços”, além de apresentar os apps que já estão instalados em seu dispositivo, também mantém sempre atualizada a relação de aplicativos oficiais, pois verifica online as novidades desenvolvidas por secretarias e órgãos vinculados ao Estado de São Paulo. Para facilitar, a listagem é apresentada tanto no formato de lista quanto por tema, o que facilita a busca do aplicativo.

Acesse já o APP Store (iOS) ou o Play Store (Android) para baixar os aplicativos oficiais do Governo do Estado de São Paulo.