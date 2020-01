Com arrecadação recorde, Mega da Virada premia 04 apostas

O total do prêmio de R$ 304,2 milhões , que será divido entre quatro apostas vencedoras, superou a estimativa de R$ 300 milhões feita pela Caixa. As dezenas sorteadas na terça-feira (31) foram as seguintes: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58 . O prêmio saiu para quatro apostas, sendo uma delas um bolão de 26 cotas.

you might also like