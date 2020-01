“Colírio Mágico” contra miopia existe de verdade!

Nanotecnologia conhecida como nanodrops é utilizada em nova técnica para corrigir problemas oculares, dispensando a necessidade de cirurgias

Uma notícia que publiquei na linha do tempo de minha página pessoal do Facebook dias atrás alcançou boa repercussão, sendo comentada e compartilhada por vários usuários. Porém, entre os comentários, veio a dúvida quanto à veracidade ou não da informação. Aproveitando o curto período de folga nos últimos dias, vasculhei a internet pra ter certeza se a notícia é fake ou real. E o resultado é que esta pode ser a sua primeira grande boa notícia do ano: É verdadeiro! O colírio “mágico”, por assim dizer, existe realmente, só não está à venda ao público em geral, por enquanto.

As primeiras notícias sobre o assunto surgiram logo no início de 2018, com o anúncio de que “Estudo em Israel haviam criado um colírio capaz de corrigir córnea e substituir óculos. De acordo com as informações preliminares, durante a fase experimental dos estudos, o pesquisador conseguiu alterar até 2 graus de miopia e de hipermetropia em olhos de porcos – cujas características são consideradas muito semelhantes à humana.

De acordo com o Portal R7, o trabalho dele foi apresentado em 2017, durante o congresso da Sociedade Europeia de Cirurgia Refrativa em Lisboa, mas até a data em que a reportagem foi divulgada (27/01/2018), não havia sido publicado em revistas científicas. As previsões mais otimistas eram de que os testes clínicos em humanos começassem ainda naquele ano (2018). Se os resultados positivos obtidos com porcos se repetissem nos humanos, a expectativa é que o colírio não apenas diminuísse, mas também eliminasse definitivamente a necessidade de óculos.

Quase um ano após os primeiros anúncios (já em 04 de janeiro de 2019), o site SóNotíciaBoa informou em outra reportagem que o “Colírio que vai substituir óculos precisa de US$ 1 milhão”. Esta reportagem mais atualizada, permite a você que tem problemas visuais, se familiarizar um pouco mais com esta nova tecnologia e se preparar para, num futuro não muito distante, fazer o mesmo que eu: dar adeus ao velho companheiro de 32 anos de estrada.