Feirinha do Produtor será hoje!!!

Atenção você que é dona de casa e já iniciou os preparativos para café, almoço e janta especiais deste final e início do ano: a Feirinha do Produtor que geralmente acontece às quartas-feiras, na Praça da Matriz, foi antecipada!

Ela acontecerá na noite de hoje (segunda, 30), em virtude do feriado mundial desta quarta-feira, dia da Confraternização Mundial.

Portanto, antecipe suas compras e aproveite para dar uma volta pelo comércio local, que segundo Roni Willer, presidente da Associação Comercial e Industrial de Castilho, estará com as portas abertas normalmente até as 18hs, tanto hoje quanto amanhã, com muitas promoções, descontos e distribuição de cupons para você concorrer aos prêmios da Promoção de Final de Ano 2019.

Vale frisar que o sorteio dos prêmios acontecerá na noite desta terça-feira (31), durante o Show da Virada programado pela Prefeitura para acontecer na Praça da Matriz!