Banda Aramaçã comandará festa da Virada nesta terça-feira

Mais uma vez, queima de fogos será silenciosa, respeitando a tranquilidade das famílias com crianças recém-nascidas, pessoas acamadas, idosos, filhos autistas e animais

Com apoio da Secretaria Estadual de Turismo, a prefeita Fátima Nascimento confirmou ainda na semana retrasada o Show da Virada programado para Castilho no encerramento do 3º Natal Iluminado.

Serão duas atrações para os castilhenses e turistas que estarão pela cidade no dia 31 de dezembro. A primeira atração será com DJ Kakau que subirá ao palco às 22h e animará o público até às 23h30. Caberá a ele, o comando da segunda festa mais esperada pelos castilhenses nesta reta final de 2019 (a primeira foi o Baile do Hawaí, no CTC, que lotou as pistas neste último sábado do ano).

Logo em seguida, a Banda Aramaçã conduzirá a festa da virada até as 3h da madrugada do primeiro dia de 2020.

“É uma festa para toda família castilhense. Vamos nos despedir de 2019 e celebrar a chegada de um novo ano com muita expectativa”, afirmou Fátima através da Assessoria de Comunicação do Município.

Toda estrutura do evento, como palco, tendas e gradil foram cedidos pelo Governo do Estado, por meio da secretaria estadual de Turismo. Essa estrutura foi solicitada por meio de ofício assinado pela Chefe do Executivo e pelo presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo de Castilho), Sidnei Ferreira.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO – No local haverá praça de alimentação com tendas do Pastel, espeto, bebidas em geral, uma do Hospital do Amor de Barretos para vendas de canecas personalizadas e ainda uma tenda cedida à Polícia Militar. Como a área será cercada por gradil, toda entrada e saída serão controladas pela equipe de segurança que haverá no local, dando tranquilidade àqueles que estarão apenas para se divertirem.

QUEIMA DE FOGOS SILENCIOSA – Assim como nos anos anteriores, haverá queima de fogos apenas com os rojões coloridos sem os de grande explosão. A opção, segundo explicou a prefeita Fátima, é justamente em respeito aos animais, idosos e crianças que muitas das vezes se assustam com aqueles fogos ensurdecedores.

“Faremos o céu de Castilho ficar mais bonito, colorido e sem explosões”, afirmou Fátima, aliviando dezenas de internautas que questionaram nas redes sociais se a queima de fogos anunciada desde a semana retrasada seria silenciosa ou não. A preocupação das famílias castilhenses envolve, além dos animais, idosos e pessoas no Hospital José Fortuna, as crianças autistas, que demonstram enorme pavor diante da barulheira dos fogos.

“Mais uma vez, nós faremos a nossa parte mas não podemos impedir que, em seus lares ou nas ruas, as pessoas soltem rojões no afã das comemorações. Por isso, vamos pedir em nome de todos aqueles que possuem animais, crianças recém nascidas, idosos ou filhos autistas, que deixem de lado os rojões e tragam sua família para se despedir de 2019 e dar as boas vindas ao Ano Novo junto conosco, na Praça da Matriz”, finalizou a prefeita Fátima.