Baile do Hawaí no CTC começa às 23h de hoje, com DJ e três atrações artísticas

Ingressos já estão se esgotando, mas ainda é possível adquirir o seu. Saiba aqui onde encontrar

Com três grandes bandas e um DJ no comando da festa, o Castilho Tênis Club espera receber nessa noite de hoje (sábado, 28), um dos maiores públicos de sua história. A expectativa da diretoria, é que pelo menos 1.200 prestigiem o tão esperado Baile do Hawaí. Deste total esperado, a grande maioria já adquiriu seus convites antecipados aos valores iniciais de R$ 30,00 (1º Lote) e R$ 40,00 até o final da tarde de ontem.

Mas, se você ainda não garantiu o seu convite, corra que ainda dá tempo. Pra quem mora ou está visitando parentes e amigos em Castilho, eles podem ser adquiridos na própria Secretaria do Clube, localizada na Avenida Presidente Vargas (bem ao lado da rotatória do CIEC), na Padaria União ou na Loja Euforia. Quem é ou está em Andradina pode comprar o seu na Praça Pastel e os festeiros de Nova Independência podem entrar em contato com o DJ Kakau. Já os interessados em mesas (restam pouquíssimas unidades) podem entrar em contato com Yone Lameu pelo telefone (18) 3741-2494.

Importante destacar que os menores de 18 anos só entram na festa acompanhados pelos pais e mediante a apresentação de documentos originais, de ambos e com fotos.

Outro detalhe é que a compra dos convites não pode ser feita com cartão de crédito.

ATRAÇÕES – O início da edição 2019 do Baile do Hawaí está previsto para as 23h. Para receber os convidados, fartas decorações típicas e com muitas frutas estão espalhadas em pontos estratégicos por todo o espaço.

Para embalar a pista de dança, o DJ Kakau inicia a recepção com um set exclusivamente preparado para a ocasião, com os hits mais empolgantes da atualidade.

Além dele, a dupla Tato & Nando, a banda MD6 e o Grupo Alto Clima se revezarão no palco, cada qual com seu estilo único.

Portanto, corra agora mesmo até um dos pontos de venda e garanta já o seu convite antes que este último lote se esgote e você fique de fora da maior festa do ano.