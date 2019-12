PROGRAMA ‘DRONEPOL-SP’ É SOMADO AOS NOVOS RECURSOS DO 28º BPM/I

“ O 28º BPM/I foi o primeiro Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo a operar um drone homologado. Na ocasião o drone foi doado pela Prefeitura Municipal. Uma equipe de Policiais Militares de Andradina passou 30 dias no Grupamento Aéreo de São Paulo se capacitando para operar o equipamento “, destaca nota divulgada pela Assessoria de Comunicação da PM.

A câmera com capacidade para filmar em alta resolução, capacidade de monitorar um perímetro pré determinado de forma autômata e até de seguir pessoas, permitiram que o drone conseguisse detectar duas pessoas em atitude suspeita no interior da praça central da cidade sendo de imediato acionado o apoio de uma equipe de ROCAM que prontamente foi até o local e abordou os dois indivíduos.

Os pilotos, 1º Sgt PM Kleber e 1º Sgt PM Aguilera tiveram total visibilidade de toda a área central da cidade, do posicionamento de cada viatura e do fluxo de pessoas nas vias e praças voando o equipamento a até 120 metros.