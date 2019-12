Prefeito de Ribeirão Bonito é assassinado a tiros em estrada

O prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco Campaner (PSDB), 57 anos, foi assassinado, com ao menos cinco tiros na cabeça, na tarde desta quinta-feira (26), em uma estrada de terra, na região rural de Ribeirão Bonito. O chefe de gabinete do prefeito, Edmo Marquette e o amigo do prefeito, Ary Santa Rosa, também estavam no carro e foram alvejados.

Rosa, que não corre risco de morte, e Marquette foram encaminhados para a Santa Casa de São Carlos.

De acordo com apurado, Chiquinho Campaner foi baleado no interior de um veículo oficial da Prefeitura, na estrada de terra do sítio dos Ferreira, ao lado de uma indústria têxtil, cerca de pouco mais de 3km do Centro da cidade.

A PM informou que na tarde desta quinta-feira, o prefeito estava visitando uma chácara na região rural quando foi abordado pelo suspeito. Na ocasião, Francisco Campaner e as outras vítimas estavam voltando para o Centro do município.

O prefeito foi eleito nas Eleições de 2016 e estava em seu primeiro mandato.

Os indivíduos ainda não foram identificados. A motivação do crime vai ser investigada pela Polícia Civil.

Governador em exercício emite nota

Em nota, o governador em exercício do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), lamentou a morte do Prefeito Chiquinho Campaner:

“É com pesar que recebemos a notícia da morte do prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner. Todo empenho da polícia será empregado nas investigações para apurar as circunstâncias de sua morte e das demais vítimas baleadas e encontrar os autores deste violento crime”.