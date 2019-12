POLÍCIA MILITAR IMPEDE HOMEM DE COMETER SUICÍDIO EM LAVÍNIA

Com os devidos cuidados, obedecendo os Procedimentos Operacionais Padrão da Instituição para este tipo de situação extremamente crítica, os Policiais iniciaram diálogo com a vítima que declarou que iria se enforcar.

De imediato deslocaram até o local e chegando lá avistaram o senhor B., de 33 anos, morador de Lavínia, atualmente desempregado, com uma corda amarrada uma ponta em seu pescoço e a outra em um suporte do viaduto prestes a se jogar.

Durante o patrulhamento preventivo na manhã desta quarta-feira pela Avenida Perobal, em Lavínia, os militares foram informados por um cidadão que havia uma pessoa com uma mochila e em atitude suspeita pelo trevo do município.