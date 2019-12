Castilho entrega 5 mil brinquedos para as crianças no III Natal Iluminado

Novamente, o tempo chuvoso e as ameaças de temporais não puderam impedir que cinco mil crianças e seus pais ou acompanhantes se reunissem na Praça da Matriz de Castilho na manhã deste último sábado (21) quando a prefeitura do Município realizou a entrega de presentes da 3ª edição do Natal Iluminado.

Apesar do clima de muita festa, ainda houve internautas utilizando as redes sociais para criticar o fato de alguns brinquedos serem iguais aos distribuídos no ano passado. Este, porém, não foi o caso de Regiani Costa, que levou seus filhos para se divertirem e ganharem seus presentes.

“Nosso mundo anda tão conturbado que criar os filhos de forma digna atualmente é cada dia mais difícil. Tento ensinar a eles os mesmos valores que recebi de meus pais, ou seja, a darem importância real aos gestos e não aos preços daquilo que recebem. Se todos fizessem isso, talvez o nosso mundo tivesse um pouco mais de pessoas gratas e menos reclamações”, contou ela à reportagem do GRUPO PORTAL.

De fato, os brinquedos repetidos poderiam não ser “novidade” para alguns, mas o gesto em si é suficientemente significativo principalmente para aquelas famílias cujos filhos não receberão nenhum outro presente neste Natal.

“Dou graças ao bom Deus por momentos como este, que tanto bem faz a nossa alma. Criança sorrindo hoje é um cidadão realizado e feliz amanhã. É para isto que estamos, com as bênçãos de Deus, trabalhando muito. Como sempre falo e repito: com fé, trabalho sério e honesto tudo fica melhor”, sintetizou a prefeita Fátima Nascimento sobre a missão cumprida neste final de semana.

Castilho é a única cidade em toda a região a manter, com recursos próprios, este tipo de doação gratuita a todas as crianças menores de 12 anos em duas épocas do ano: Dia das Crianças e Natal.