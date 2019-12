Praças esportivas de Andradina agora tem internet gratuita

Segundo explica o diretor do Departamento de Informática, Rogério Mauro, quem quiser utilizar o serviço deve se conectar na rede wifi “Governo de Andradina”, aceitar o termo de adesão e realizar um pequeno cadastro, com dados como nome, e-mail e senha.

O Governo de Andradina promove inclusão digital e acesso ao conhecimento com a primeira área pública a receber wifi gratuito no município. Todo mundo agora pode se conectar, quando estiver na região da pista de skate, quadra de vôlei de areia e Pracinha/Academia ao ar livre, ao lado do Ginásio de Esportes “Agenor Francisco da Cunha”.