II “Back To The Past – Revival” é a grande atração da noite castilhense neste sábado

Programação promete superar o sucesso da 1ª edição reunindo os hits mais empolgantes dos anos 80 e 90 sob o comando do DJ Marquinhos Androyds

Na noite de hoje (sábado, 21), a sede esportiva do Castilho Tênis Clube (piscina) volta a ser palco de uma das maiores e melhores festas “saudosistas” regionais dos últimos anos. A 2ª edição da Back To The Past promete cumprir as expectativas de reviver os melhores momentos e hits que embalaram as pistas de dança de todo o mundo nos anos 80/90.

A programação terá início às 22h e um grande número de mesas e convites individuais já foram vendidos, mas ainda dá tempo de pedir o seu e não ficar fora desta. Os convites individuais custam R$ 30,00 e dão total acesso às mesa de frios (bastante fartas, por sinal). As bebidas serão comercializadas à parte, mas os organizadores confirmam que os preços estão condizentes com o mercado em geral.

Entre os destaques desta noite de muitas recordações para aqueles que têm mais de 35 anos ou para os mais jovens que sempre ouviram falar mas nunca tiveram a chance de desfrutar de uma das melhores safras da música disco mundial, estão a presença do DJ Marquinhos Androyds, que é basicamente um símbolo regional da época, e a decoração bastante criativa assinada pelo artista plástico Miguel Luques.

Adquira já o seu convite individual ou mesa para o II Back To The Past – Revival 80, 90’s, pelo WhatsApp:

(18) 99107-5207 (Miguel Luques),

(18) 99665-6653 (Flávio Valle) ou

(18) 99697-4113 (Marcelo Targino).