Saúde revela: Mais de 5 mil pessoas precisam atualizar cadastros no CIS

Levantamento indica que apesar de realmente morarem no município, estes usuários dos serviços de Saúde castilhense mantém endereço antigo no Cadastro Nacional do Ministério da Saúde

Números atuais divulgados nesta segunda-feira (26) pela Secretaria de Saúde do Município de Castilho, revelam que 30 mil pessoas estão registradas e são atendidas pelo SUS nas unidades de atendimento pertencentes a Castilho.

O problema é que, para o Governo Federal, Castilho não possui mais do que 16 mil usuários do sistema. Esta enorme diferença que chega quase ao dobro de pacientes, possui uma explicação lógica: é cada vez mais comum cidadãos de outros municípios com familiares ou conhecidos em Castilho, utilizarem os serviços municipais em busca de atendimento mais rápido e preciso.

Até aí, o leitor pode imaginar que a Prefeitura poderia utilizar estes números para comprovar a excelência dos serviços oferecidos à população, contrariando repetidas queixas que alguns castilhenses divulgam através das redes sociais sem procurar corretamente pelas informações de cada caso.

Mas o problema é que, apesar de possuírem a Carteira de Saúde Municipal (azul), muitos destes 30 mil usuários não constam no Cadastro Nacional de Saúde (CNS) como moradores de Castilho.

E qual a diferença e consequência desta disparidade? “A diferença é aparentemente simples, mas muito preocupante. Com a alteração do programa de atenção básica, os Municípios recebem pelo número de cidadãos do seu município cadastrado do CNS. Se a pessoa mora em Castilho mas possui o registro CNS em outra cidade onde residia, os recursos destinados pelo Ministério da Saúde irão para aquela cidade, e não para o local atual de residência da pessoa”, explica a secretária de Saúde castilhense, Janini Nascimento.

ATUALIZAÇÃO EMERGENCIAL

Segundo ela, um estudo minucioso dos cadastros municipais, revela que apesar de realmente morarem em Castilho atualmente, pelo menos 5 MIL usuários do SUS no município encontram-se com seus cadastros desatualizados.

“Eles realmente moravam em outras cidades e acabaram se mudando para Castilho por várias razões. Alguns casaram e vieram para cá, outros vieram morar e cuidar da saúde de parentes idosos, há aqueles que conseguiram emprego na cidade e decidiram mudar-se para reduzir os gastos mensais, e uma infinidade de outras situações”, confirma a secretária.

Castilho não estaria perdendo recursos financeiros do Ministério da Saúde se a população mantivesse o seu cadastro de Saúde atualizado.

“No início de abril deste mesmo ano, chamamos a atenção da população para uma nova regra instituída pelo Portal CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) que resultaria no cancelamento de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos agendados para pacientes com os quais eles não pudessem confirmar a presença porque o usuário trocou o número do celular e não se preocupou em atualizar seus dados de contato junto ao CIS. Antes disso, já havíamos avisado sobre a necessidade de atualizar TODOS OS CADASTROS DO SUS que começam com o número ‘8’. O problema é que a grande maioria dos usuários ainda não procurou o CIS para providenciar estas mudanças”, alerta Janini.

FIQUE EM DIA

Para regularizar estas situações, a Secretaria de Saúde de Castilho reiniciou nesta semana o anúncio para atualização dos cadastros. Portanto, se você mora no município mas fez o Cadastro Nacional de Saúde em outra cidade, dirija-se ao Centro Integrado de Saúde (CIS) de segunda a sexta-feira, das 07 às 19h, levando consigo qualquer documento com foto, seu CPF, comprovante de endereço atualizado, cartão SUS, carteirinha de Saúde (azul) e comprovante de cadastramento biométrico. Aproveite também para conferir se o número de telefone indicado para contato está correto e, se possível, informe pelo menos mais um para evitar qualquer outro transtorno.

BIOMETRIA

Questionada ‘porquê’ o comprovante de cadastramento biométrico que terminou ontem (quinta-feira, 19) é importante, Janini foi clara:

“Outra mudança anunciada este ano pelo Ministério da Saúde é que o CPF passou a ser o documento oficial do SUS. Portanto, como já foi dito incansáveis vezes pela imprensa de todo o país, uma das consequências de não fazer o cadastramento eleitoral biométrico é o cancelamento do CPF. Com isso, automaticamente, todos os cadastros federais ligados a ele serão igualmente cancelados, incluindo o do SUS. E isso não é nenhuma novidade. Já faz um ano que estamos pedindo através de campanhas, divulgação na imprensa e através dos nossos agentes de Saúde, que os cidadãos mantenham os dados de seu cartão SUS atualizados”.

Portanto, se o seu cartão SUS começa com o número “8”, você precisa atualizá-lo, assim como todos aqueles que possuem o cartão do SUS de outro município precisam atualizar com endereço daqui.