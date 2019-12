Prefeitura de Castilho adere à campanha solidária “Matheus Vive”

A Secretaria de Saúde do município de Castilho aderiu à campanha solidária “Matheus Vive”. O objetivo é reunir voluntários que desejam doar sangue e conduzi-los até o Hemocentro de Araçatuba, onde há um banco de sangue. Esta campanha foi lançada pela família do jovem Matheus Boaventura que morreu há pouco mais de um mês vítima de um câncer. Ele era filho da professora Edileuza Boaventura e do ex vice-prefeito castilhense Paulinho Boaventura.

“Então, a ideia dessa campanha surgiu porque o Matheus fez um vídeo um dia antes de falecer, falando da importância de doar sangue”, explicou a irmã Alana Boaventura. “E as pessoas se sensibilizaram muito com isso. Foi então que decidimos fazer essa campanha”, completou.

De acordo com a secretária de Saúde, Janini Nascimento, a prefeitura participará oferecendo a estrutura do transporte, lanche, água e suporte técnico. A família Boaventura ficará responsável por convidar os voluntários para doarem o sangue.

“Mas nós da Secretaria de Saúde também estaremos fazendo o cadastro dos interessados em aderir à campanha Matheus Vive. Basta procurar a Ana Paula Figueiredo na UBS Alvorada e dar o nome”, diz Janini. Outra opção é ligar para a própria família do Matheus e manifestar interesse. “Podem ligar no meu celular (18) 98111-0309 que marcaremos o nome na lista”, diz Alana.

As viagens até Araçatuba ocorrerão a cada 90 dias. Mas devido à grande adesão, foi preciso agendar duas vezes somente para esse mês de dezembro. Uma delas foi no dia 14 com transporte cedido pela empresa Lucas Tur. A próxima será neste sábado, dia 21, já com transporte cedido pela prefeitura. A lotação está completa e sairá de Castilho às 5h30.

“A causa é nobre e não poderíamos deixar de apoiar. É um gesto simples mas que pode representar um sopro de esperança para muitas pessoas que receberão essas doações de sangue”, opinou a prefeita Fátima Nascimento.

CRITÉRIOS – Os interessados precisam ter entre 18 anos e 69 anos,11 meses e 29 dias, estar com boa saúde, sem gripe, alergia, resfriado, diarréia, e sem feridas ou machucados no corpo ou boca. Os homens devem pesar mais de 50 kg e as mulheres mais de 51 kg. No dia da doação é obrigatório levar documento com foto e evitar bebida alcoólica nas últimas 12 horas.