IPTU Premiado injeta mais R$ 24 mil no comércio local

Grana extra chega ao comércio juntamente com adiantamento da segunda parcela do 13º e antecipação de salários anunciada recentemente pela Prefeitura

A Prefeitura de Castilho divulgou nesta quarta-feira (18), os 48 cupons sorteados dentre todos os contribuintes que mantiveram o pagamento de seus ITPU em dia e, com isso, ficando aptos a concorrer aos prêmios oferecidos pela Campanha IPTU Premiado! Ao todo, são R$ 24 mil a mais injetados no comércio local em plena véspera de festas e férias.

Até agora, estes R$ 24 mil anuais foram convertidos em prêmios como TVs, motos elétricas e até motos a combustível, além de outros pequenos prêmios que atendiam sempre uma parcela que, em quantidade, era considerada pouco significativa em relação à totalidade dos contribuintes aptos a participar do sorteio.

Agora, os contemplados devem ir até a Associação Comercial e Industrial de Castilho, localizada à rua Osório Junqueira, ao lado da loja Sorriso do Lar, a partir da próxima segunda-feira (23 de dezembro) até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Neste período, munidos com os documentos pessoais, poderão retirar os Vale-Compras no valor individual de R$ 500,00.

Detalhe importante é que este Vale-Compra só pode ser utilizado no Comércio de Castilho. Além disso, os estabelecimentos onde as compras forem feitas pelos sorteados precisam fornecer a Nota Fiscal.

GRATIDÃO

Roni Willer, atual presidente da ACIC, comemorou a conquista: “Foi um pedido feito no começo do ano, buscando uma injeção de ânimo aos comerciantes nesta crise e, assim, buscar a atenção dos nossos clientes, para que o consumidor possa compreender que Castilho tem a oferecer o melhor sempre. Nosso próximo passo é buscar palestras de bom atendimento ao cliente”.

Roni também elogiou a sensibilidade demonstrada pela prefeita Fátima Nascimento e todos os vereadores na aprovação deste projeto:

“É motivo de muita felicidade saber que a prefeita, vereadores e os próprios empresários locais estão engajados pelo melhor do nosso município. Fica registrada aqui a minha gratidão por essa conquista e espero que os comércios que ainda não estejam associados venham se juntar à ACIC, que precisa de apoio para se fortalecer e continuar buscando melhorias significativas para o município”, finalizou.

Confira se você está entre os contemplados: