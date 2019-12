Estado não envia vacinas e secretária de Saúde lamenta

Ao longo dos últimos cinco meses, o envio das vacinas vem ocorrendo sempre abaixo do esperado no estoque. A promessa do Governo era regularizar todo abastecimento neste mês de dezembro. Mas, para surpresa da secretaria de Saúde, não foi enviada nenhuma dose.

Mais uma vez, o Estado não enviou as tão prometidas vacinas para os municípios da região e esse desabastecimento também atinge Castilho, que deixará de vacinar cerca de 100 crianças. São vacinas Pentavalente e DTP (tríplice bacteriana). A secretária de Saúde, Janini Nascimento, lamentou mais uma vez a falta desses itens que estavam previstos para chegarem no início desta semana.