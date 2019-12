CIENSP realiza Mega Licitação com quase 1300 tipos de medicamentos

O CIENSP – Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste Paulista, deve anunciar nos próximos dias quais foram as empresas vencedoras de uma das maiores Licitações realizadas neste último ano com o objetivo de registrar preços de medicamentos para os 17 municípios que fazem parte do grupo.

A licitação aconteceu no último dia 09 de dezembro e segundo Luiz Yamahira, que é um dos maiores especialistas da Noroeste em Licitação, é bastante provável que pelo menos entre 10 e 15 empresas irão fornecer medicamentos neste processo.

Segundo informou a secretária de Saúde do município de Castilho, Janini Nascimento, 25 empresas participaram do Pregão Presencial nº 08/19, realizado na sala de reuniões do CIENSP, no centro de Andradina.

No total, o processo realizou a cotação de 1.270 itens que poderão ser adquiridos em qualquer quantidade e a qualquer tempo pelas Secretarias de Saúde de qualquer um dos Municípios que integram o consórcio atualmente presidido pelo prefeito ilhense, Otávio Gomes: Andradina, Bento de Abreu, Castilho, Guaraçaí, Guararapes, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Rubiácea, Sud Mennucci, Suzanápolis, Tupi Paulista, Valparaíso, Pereira Barreto e, é claro, Ilha Solteira.

“Esta licitação permite que os Municípios parceiros comprem remédios e insumos de qualidade e com bom preço, além da garantia de que as empresas que estão fornecendo os medicamento são empresas responsáveis”, avalia Janini.