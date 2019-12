Castilhenses elegerão os Melhores do Ano na área de Saúde

Na primeira edição do prêmio lançado no ano passado, mais de 50 profissionais foram homenageados.

CAIXINHA DE SUGESTÕES – Para participar, basta você indicar aqueles profissionais da Saúde que considera merecedores de serem homenageados pela Prefeitura, depositando seu voto na Caixinha de Sugestões, Críticas e Elogios que há dentro do CIS, na Central de Ambulâncias e também em cada uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros, além do Fundo Social e na própria Prefeitura.

Os usuários dos serviços municipais de Saúde têm até as 17h da próxima segunda-feira (23), para opinar quem foram os melhores servidores públicos na área de Saúde ao longo de todo o ano de 2019. Os votos podem ser atribuídos a funcionários que atuam em qualquer setor da Saúde: Farmácia Municipal, Central de Ambulâncias, Atendentes, Dentistas e seus Auxiliares, Clínicos Gerais, Enfermagem, Fisioterapeutas, Psicólogos, Ginecologistas, Assistentes Sociais, Operadores de Raio-X, Vacinação, Agentes Comunitários, Agentes de Vetores, Vigilância Sanitária, Veterinários, etc..