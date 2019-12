Castilho despede-se do empresário Júnior Paixão

Local do velório e horário do sepultamento ainda não foram divulgados pela família enlutada.

Ex-funcionário da Usina Viralcool e também proprietário de um Supermercado e Lava Car – ambos com o sobrenome da família, ele tinha apenas 49 anos e lutava contra um tipo de câncer ósseo com o qual foi diagnosticado há cerca de um ano.

O empresário castilhense Júnior César Paixão faleceu na manhã de hoje (terça-feira, 17), aos 49 anos, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.