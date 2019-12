Reação da Águas Castilho

Sim! Tanto a Prefeitura (com aprovação Legislativa) quanto a Arsae e também a própria Águas Castilho tem poderes legais para alterar o contrato de forma unilateral. Porém, as mudanças aplicadas não podem prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, conforme previsto na Cláusula 24, item 24.1, alínea “e”, que reproduzimos abaixo:

Mas o que significa esse “realinhamento” para os consumidores? Significa que a empresa fará uma revisão em sua tabela de preços aos cidadãos, utilizando um dispositivo legal previsto no Contrato de Concessão (Cláusula 22.1.1) que autoriza o chamado “ procedimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA ” e que lhe assegura o direito de reajustar os preços para corrigir perdas financeiras decorrentes de decisões unilaterais provocadas por mudanças no contrato impostas pela Prefeitura ou pela Arsae.

Disposta a manter os seus lucros e os elevados índices de faturamento, representantes da concessionária afirmaram categoricamente aos vereadores durante a reunião realizada na última sexta-feira, 13, que se as medidas propostas por Fátima Nascimento e aprovadas pela Câmara forem mantidas, fará “realinhamento” de sua estrutura tarifária para “compensar as perdas”.