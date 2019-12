Custo das Novas Leis serão divididos entre TODOS os clientes

Por volta de 12h00 de hoje (segunda-feira, 16), a reportagem do PORTAL CASTILHO entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Águas Castilho questionando esta diferença nos percentuais apresentados. A resposta obtida às 16h00, é que o percentual é realmente de 2%:

Em resumo, o consórcio fatura entre 450 e 600 mil/mês, ou seja, pode chegar facilmente aos R$ 6 milhões anuais. Em contrapartida, as despesas atuais para manter a ARSAE em funcionamento giram em torno de R$ 45 mil por mês. Isso explicaria o porquê da Prefeitura precisar complementar esta defasagem mensal, e elimina a possibilidade de um acordo entre as partes para reduzir o percentual de repasses à autarquia.

Outro ponto que merece destaque entre os assuntos tratados na primeira reunião entre a Câmara e representantes da Águas Castilho na sexta-feira passada (13) diz respeito à possibilidade de reduzir os repasses mensais feitos pela concessionária à ARSAE, como determina o contrato. Segundo um dos emissários da empresa, a Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto de Castilho é a única dentre todas as autarquias existentes na cidade onde o grupo conduz o abastecimento, que recebe 3% de todo o faturamento líquido da empresa. Em todas as demais, o repasse às autarquias é de apenas 1,5%. Isso foi divulgado por nossa reportagem às 20h28 da última sexta-feira (13) e desde então não foi contestado pela empresa [Confira: http://www.portalcastilho.com.br/news/2019/12/13/exclusivo-vereadores-farao-nova-reuniao-com-aguas-castilho-antes-da-audiencia-publica/ ].

Para você entender o impacto disso no bolso do contribuinte, destacamos que a Águas Castilho opera o fornecimento de água e tratamento de esgoto para 6.095 pontos de leitura.

O significado desta compensação concomitante só ficou realmente claro durante o encontro com os vereadores na sexta-feira passada (13). De acordo com a “pauta” de discussões entregue aos vereadores pelos representantes da concessionária, não é apenas a revisão de reajustes que será aplicada a “todos os consumidores” se a lei for colocada em prática.

Nos ofícios enviados pela Águas Castilho à Arsae recentemente, um termo recorrente é utilizado como medida necessária a ser adotada, sem que a empresa explique claramente o seu significado: “ a compensação concomitante do desequilíbrio ”, caso as leis entrem em vigor.