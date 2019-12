Águas Castilho diz que índice proposto para reajuste causará desequilíbrio financeiro

Com apoio da Câmara, a Prefeitura quer determinar que os reajustes anuais das tarifas de água e esgoto passem a ser feitos com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). A Águas Castilho – concessionária que administra estes serviços, afirma que essa mudança:

“Desestabiliza, estruturalmente, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, porque impõe uma forma de reajuste dos serviços de água/esgoto totalmente descasado com os reais custos operacionais”, e “reduz a Taxa Interna de Retorno (rentabilidade/lucro) prometido pelo EDITAL e, considerado na PROPOSTA apresentada pela concessionária”.

Em defesa da empresa, o Diretor de Negócios, Antonio Hercules Neto, informou através do Ofício 103/19, datado do último dia 09 de dezembro, que os cálculos de reajustes feitos anualmente pela Águas Castilho levam em consideração a atualização dos “preços dos principais insumos do setor de saneamento básico, sob a óptica de máxima eficiência”. Este cálculo, explica o diretor, é feito através de uma ‘cesta’ de indicadores que representam os preços finais cobrados dos consumidores:

da mão de obra; da energia elétrica; dos produtos químicos; e, da construção civil

Já o IPCA-E, que a Prefeitura quer que seja adotado como padrão, utiliza como variáveis o aumento de preços anuais no mercado de alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação.

Essa diferença, segundo Hercules Neto, comprometeria os lucros da empresa e impossibilitaria o equilíbrio financeiro necessário para que o contrato seja mantido sem perdas.

Mas dificilmente os leitores entenderiam a grandiosidade desta diferença sem ter em mãos um comparativo entre os reajustes aplicados pela Águas Castilho nos últimos dez anos e as correções que o IPCA-E motivou neste mesmo período em reajustes como o salário mínimo, por exemplo:

Comparativo entre % de reajuste REAL praticado em Castilho / Índices imposto pela Prefeitura (IPCA-E) Águas de Castilho(*) IPCA-E 2011 1,700% 6,55% 2012 18,284% 5,77% 2013 6,974% 5,84% 2014 18,612% 6,46% 2015 (**) 10,613% 10,70% 2016 9,614% 6,58% 2017 5,970% 2,93% 2018 10,107% 3,86% TOTAL 81,874% 48,69% (*) Reajuste real informado pela Concessionária à CEI (**) A soma dos reajustes aplicados pela Águas de Castilho entre 2011 e 2015, totalizam: 56,183%

Como o leitor pode perceber, a tabela acima indica que 2015 foi o único ano onde o reajuste real aplicado pela Concessionária Águas Castilho coincidiu com o índice apurado pelo IBGE. Como isso é possível?

Segundo a lógica defendida por Hercules Neto, esse pareamento entre o índice adotado pela concessionária e o proposto pela Prefeitura é “ilógico”, como ele destaca claramente na página 03 do referido Ofício enviado à ARSAE:

“As diferenças na natureza, métodos e objetivos da fórmula de REAJUSTE e do IPCA-E são tamanhas que ao se comparar o acumulado histórico, desde 2010, ano em que se iniciou-se o prazo da Concessão, percebe-se que NÃO HÁ QUALQUER RELAÇÃO LÓGICA.”

O quê a empresa precisa explicar:

Já que não existe “relação lógica”, porque as diferenças entre o chamado “reajuste” adotado pela Águas Castilho e o IPCA-E não foram tão diferentes assim nos anos de 2013, 2016 e 2017, enquanto nos demais períodos analisados foram astronômicos?

O ano de 2015 também deve ter chamado a atenção dos leitores na tabela acima. “Coincidentemente”, este foi o mesmo ano em que o então prefeito Joni Buzachero, afirmou categoricamente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que estava tudo “Regular” no contrato de concessão, defendendo a sua legalidade por “medida de JUSTIÇA”, como ele próprio destacou na ocasião, e que reproduzimos abaixo para que o leitor não tenha dúvidas:

Esta defesa feita pelo ex-prefeito permaneceu desconhecida pela população desde aquele ano, somente vindo à tona recentemente com a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) criada pela Câmara para analisar indícios de abusos praticados pela Águas Castilho nas cobranças de serviços prestados à população. A revelação ocorreu no próprio plenário da Câmara, quando foi divulgada pelo presidente da CEI, vereador Juliano Farias Viscovini.

Na prática, esta resposta de Joni ao Tribunal de Contas contraria todas as afirmações feitas por ele anteriormente, quando em várias ocasiões reuniu-se com munícipes castilhenses que lutavam contra a concessão, assegurando seu apoio à causa.

A “coincidência” de datas torna difícil a crença de que não houve, pelo menos em 2015, um acordo entre Prefeitura e Concessionária para que os reajustes fossem “mais razoáveis” com objetivo de acalmar a opinião pública.