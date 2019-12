Após recaída em estado de saúde, Asa Branca é internado novamente

Asa Branca voltou a ser internado neste sábado (14) após “grande recaída no seu estado de saúde”, segundo informações publicadas por sua assessoria em seu perfil no Instagram.

“Informo a todos os fãs e amigos do nosso querido Asa Branca, que, após uma recaída em seu estado de saúde, ele foi internado hoje no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Em breve teremos mais informações”, diz o comunicado.

Nos últimos meses o locutor de rodeios chegou a ficar internado outras vezes por causa de um tumor agressivo na garganta. Ainda em julho, ele foi para os EUA para tentar se tratar, mas acabou piorando e retornou para o Brasil.

A repórter Cíntia Lima, do “A Tarde é Sua”, acompanhou o momento da entrada do locutor no Instituto do Câncer, em São Paulo, ainda em setembro deste ano.

“Primeiro plano está pra quimioterapia, mas ainda vamos lutar pela cirurgia. Acho que pela situação dele seria uma quimio fraca e uma quimio fraca só iria maltratá-lo e não iria matar o câncer”, falou Sandra Santos, esposa de Asa Branca. Em seguida, na época, Sandra pediu orações e o locutor, com muita dificuldade, falou: “Mais uma luta. Vamos lá”.

Arrependimento

Em outubro, o locutor Asa Branca chegou a revelar que está arrependido de suas participações em rodeios. Em entrevista para a “Revista Veja”, ele disse acreditar ser um “castigo divino” que caiu sobre ele na forma de problema de saúde.

“Estou pagando toda a dor que causei e incentivei os outros a causar nos bichos dos rodeios”, disse Asa Branca.

Ainda na entrevista, ele detalhou as cenas de maus tratos aos animais e relembrou: “Eu via tudo isso na época, mas não me importava”. Após as declarações, Asa Branca e a esposa, Sandra Santos, também relataram as ameaças sofridas por mensagens de WhatsApp e por Facebook após o locutor detalhar os maus-tratos de animais em rodeios.