Prefeitura de Castilho paga 13º salário e adiantará pagamento de dezembro

Medida adotada ontem, dia 12, tranquiliza o funcionalismo público e dá novo vigor ao comércio local

A prefeita Fátima Nascimento liberou ontem (quinta-feira, 12) a segunda parcela do 13º salário a todos os servidores públicos municipais. São cerca de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) a mais injetados no comércio local.

“É um momento em que todos ficam aguardando. Pois é um dinheiro extra para as despesas do fim de ano e um direito do trabalhador. Nossa obrigação é pagar até o dia 20 de dezembro, mas se já temos esse dinheiro em caixa não há motivo para ficar segurando”, justificou a prefeita ao explicar o porquê da antecipação do pagamento.

Além da segunda parcela do 13º, Fátima também deu outra notícia muito boa aos funcionários públicos. O salário desse mês, que normalmente se paga no 5º dia útil do mês seguinte, será pago no dia 27 de dezembro.

É importante destacar que no início de janeiro de 2020, o Departamento de Recursos Humanos fechará o ponto novamente de 16 a 31 de dezembro de 2019, para assim fechar a folha completamente.

“A Prefeitura encerrará o expediente ao público no dia 20 de dezembro, mas internamente nossa equipe da Contabilidade e RH estará trabalhando para o fechamento das contas do ano e ainda para antecipar a folha de pagamento. Assim, todos terão uma passagem de ano com dinheiro no bolso”, garante Fátima.

Nesse mesmo dia será feito também o pagamento da rescisão contratual dos professores e na última segunda-feira do ano, dia 30, os servidores receberão o vale-alimentação no valor de R$ 600,00 a qual tem direito.